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Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçikten teröristlere bir darbe daha. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi" denildi.

Etiketler saldırı terör
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