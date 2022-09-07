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Saldırı hazırlığındaki bir terörist daha yakalandı

Saldırı hazırlığındaki bir terörist daha yakalandı

İçişleri Bakanlığı, DEAŞ’ın sözde yargı sorumlusu 'Rami Remo' kod adlı Ramo Muhammed El Hamed'in eylem hazırlığında iken yakalandığını duyurdu.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suriye Görev Gücü tarafından gerçekleştirilen operasyonda; PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye/Haseke El Kef Cezaevinden Cerablus’a gitmesi şartıyla tahliye ettiği DEAŞ’ın sözde yargı sorumlusu Rami Remo kod adlı Ramo Muhammed El Hamed eylem hazırlığında iken yakalandı.

31 Ağustos tarihinde yakalanan Ramo Muhammed El Hamed’in ifadesi doğrultusunda ise Türkiye’de sansasyonel eylem yapma hazırlığında olan; sözde istihbarat sorumlusu Ebu Resul kod adlı İbrahim El Salih, sözde sosyal medya sorumlusu Ebu Eyup kod adlı Husam Davud, sözde eğitim sorumlusu Ebu Abdurrahman El Şami kod adlı Ahmed El Helo, sözde örgüt imamı Ebu Reşid kod adlı Kemi Aydan olmak üzere 4 DEAŞ mensubu Suriye/Cerablus bölgesinde sınırı geçmeye çalışırken yakalandı.

Ayrıca teröristlere yardım ve yataklık ettiği belirlenen 6 işbirlikçi de gözaltına alındı.

Söz konusu teröristler ile birlikte; 1 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, 1 adet şarjör ve 27 adet fişek ele geçirildi.

Etiketler terörist deaş pkk kck terör operasyon tsk mehmetçik asker
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