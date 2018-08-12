Saldırı hazırlığındaki teröristler bozguna uğratıldı

Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında İnsansız Hava Aracı(İHA) ile tespit edilen 4 PKK’lı terörist, yapılan hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.



Hakkari ve çevresindeki kırsal alanda başlatılan operasyonlar sürdürülürken, Çukurca kırsalında 4 PKK’lı terörist İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edildi. Konumları belirlenen teröristler F-16 savaş uçaklarının yaptığı hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.

4 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Hakkari Çukurca kırsalında düzenlenen hava harekatı sonrasında, üs bölgelerine taciz ve saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi.