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  3. 12 Ağustos 2018 15:45

Saldırı hazırlığındaki teröristler bozguna uğratıldı

Hakkari'nin Çukurca bölgesinde 4 PKK'lı terörist İHA ile etkisiz hale getirildi. Bölgede devam eden operasyonlarda 4 terörist daha öldürüldü.

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Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında İnsansız Hava Aracı(İHA)  ile tespit edilen 4 PKK’lı terörist, yapılan hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Hakkari ve çevresindeki kırsal alanda başlatılan operasyonlar sürdürülürken, Çukurca kırsalında 4 PKK’lı terörist İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edildi. Konumları belirlenen teröristler F-16 savaş uçaklarının yaptığı hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.

4 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Hakkari Çukurca kırsalında düzenlenen hava harekatı sonrasında, üs bölgelerine taciz ve saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi.

DHA

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