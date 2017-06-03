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  3. 03 Haziran 2017 18:55

Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Sinath-Haftanin bölgesinde, sınırdaki üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bölücü terör örgütü mensubu iki terörist etkisiz hale getirildi.

Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi
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Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Sinath-Haftanin bölgesinde, sınırdaki üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen iki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, dün meydana gelen önemli yurt içi olaylara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerinde devam eden operasyonda tespit edilen bir mağarada, M-16 piyade tüfeği dipçiği, kamera ve yaşam malzemesi bulundu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde süren operasyonda, el yapımı patlayıcı imha edildi.

Van'ın Erciş ilçesinde, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen mayın ve el yapımı patlayıcı aramasında, menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcı tespit edildi. 300 kilogram amonyum nitrat ve dört mutfak tüpüyle hazırlanan el yapımı patlayıcı imha edildi.

Irak'ın kuzeyindeki Sinath-Haftanin bölgesinde, sınır hattındaki üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu iki terörist etkisiz hale getirildi.

AA

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