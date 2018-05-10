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  3. 10 Mayıs 2018 21:49

Saldırı hazırlığındaki teröristler vuruldu

Türk Silahlı Kuvuvetleri, Irak'ın kuzeyindeki bölgeye hava harekatı düzenledi.

Saldırı hazırlığındaki teröristler vuruldu
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Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında saldırı hazırlığındaki teröristlere ait sığınak ve silah mevzileri imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığının, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, "Irakkuzeyi Hakurk bölgesinde birliklerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı neticesinde teröristlere ait sığınak ve silah mevzisi olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir." ifadesi paylaşıldı.

Harekatta bölücü terör örgütüne ait sığınak ve silah mevzileri başarıyla vuruldu. 

AA

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