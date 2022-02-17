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Saldırı hazırlığındaki teröristlere ağır darbe!

Saldırı hazırlığındaki teröristlere ağır darbe!

Milli Savunma Bakanlığı, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Saldırı hazırlığındaki teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz!

Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 9 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hâle getirildi.

Etiketler milli savunma bakanlığı terörist
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