Saldırı hazırlığındaki teröristlere ağır darbe!
Milli Savunma Bakanlığı, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Saldırı hazırlığındaki teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz!
Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 9 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hâle getirildi.
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