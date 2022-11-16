Saldırıdan bir gün sonra: ''MİT, CIA ve Rus istihbarat şefleri Ankara’daydı''

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Taksim İstiklal Caddesi‘nde meydana gelen terör saldırısı hakkında, “Bir gün sonra MİT, CIA ve Rus istihbarat şefleri Ankara’da ağırlandı” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Engin Özkoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İstanbul Beyoğlu Taksim’deki İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırının arkasında ABD’nin olduğunu ve ABD Büyükelçiliği’nin taziye mesajını kabul etmediği yönündeki sözlerini değerlendirdi. Özkoç, bu sözlerin AKP’li Recep Tayyip Erdoğan tarafından Süleyman Soylu’ya söyletildiğini öne sürdü.

Özkoç, Soylu’nun ABD’ye yönelik eleştirilerinin ardından Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Joe Biden’la görüşüp el sıkışmasını eleştirdi. Engin Özkoç ayrıca terör saldırısından bir gün sonra MİT, CIA ve Rus istihbarat şeflerinin Ankara’da ağırlandığını öne sürdü.