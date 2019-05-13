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  3. 13 Mayıs 2019 22:13

Saldırıya uğrayan gazeteci Demirağ'dan ilk açıklama

Saldırıya uğrayan Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ, saldırıdan sonra ilk defa açıklama yaptı. Demirağ, burnunun kırıldığını ve kafasında demir parçalarının olduğunu söyledi.

Saldırıya uğrayan gazeteci Demirağ'dan ilk açıklama
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Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ uğradığı saldırıdan sonra ilk defa açıklama yaptı.

Fox TV'de konuşan Demirağ'ın açıklamaları şu şekilde:

“Kafatasımı koruma refleksiyle hamle yaptım. Onlar bana vurdular vurdular… Beyin travmasıyla karşı karşıyayız. Burnumda kırık var. Kafamda demir parçaları var. İnsanın ölmesi mi gerekiyor? Meydanın bu kadar boş mu buldun artist ve sinkaflar söyleyerek vurun öldürün dediler. Benim evim Yenimahalle Karakolu'na 15 metre. Orada da kameralar var. Beni nasıl itina ile dövdükleri görüntüler hepsi ortada. Korkum endişem şu: Bu şiddetin özellikle 23 Haziran seçimlerine doğru derece derece artacağıdır.”

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