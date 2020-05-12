Salgın döneminde yapılan kaçak villa mühürlendi

Antalya'nın Demre ilçesinde, koruma altındaki birinci derece doğal sit alanında koronavirüs salgını sürecinde yapıldığı belirlenen kaçak villa, belediye tarafından mühürlendi. Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, "Akıl alır gibi değil. Adamlar kesinlikle yapılaşmanın yasak olduğu, korunması gereken kültür varlığı olan bölgeye villa inşa ediyor. Buna izin vermeyeceğiz. Yasal süreci tamamlayarak bu yapıyı yıkacağız" dedi.



Demre'ye bağlı Kekova Koyu'ndaki birinci derece doğal sit sınırları içinde korunması gereken kültür varlığı olan, yapılaşmanın kesinlikle yasak olduğu Koyun Adası'nın karşısına yapılan villa, Demre Belediyesi ekiplerince mühürlendi. Demre'nin Üçağız Mahallesi'nde 1304 metrekarelik zilyetliği olan, içinde 1990 yapımı 98,50 metrekarelik ev ve zeytin ağaçları bulunan ancak yapılaşmanın kesinlikle yasak olduğu arazinin, mirasçıları tarafından İstanbul'da yaşayan kişiye satıldığı belirlendi.







BEYANLA YAPI KAYIT BELGESİ ALINMIŞ

Bu kişi tarafından yapılaşmanın yasak olduğu, kesinlikle korunması gereken alandaki 98,50 metrekarelik yapıya 7 Kasım 2018 tarihinde, beyana dayalı olarak yapı kayıt belgesi alındığı tespit edildi. Bu yapının daha sonra 6 Nisan 2020'de noter kanalıyla M.A. adlı kişiye devredildiği belirlendi. Koronavirüs salgını sürecinde yıkılan yapının yerine ise çelik konstrüksiyon ve ahşap balkonlu villa inşa edildiği belirlendi. Bitme aşamasına gelinen villa, Sahil Güvenlik ekipleri gözetiminde Demre Belediyesi ekipleri tarafından dün mühürlendi.







'YAPIYI YIKACAĞIZ'

Demre Belediye Başkanı İYİ Parti'li Okan Kocakaya, "Akıl alır gibi değil. Adamlar kesinlikle yapılaşmanın yasak olduğu, korunması gereken kültür varlığı olan bölgeye villa inşa ediyor. Verilen yapı kayıt belgesi de geçerli değil. Beyana dayalı olduğu için gözden kaçmış. Bu bölgede yapı kayıt belgesi verilmesi olanaksız. Yer hazine arazisi. Tapusu da yok. Üçağız Mahallesi'nde evine çivi çakan vatandaş mahkeme kapısında sürünüyor. Adamlar 3 gün içinde 'Elimizde yapı kayıt belgesi var' diyerek 15- 20 işçi çalıştırarak, kaçak malzeme taşıyarak, villa inşa ediyor. Buna izin vermeyeceğiz. O cennet yeri birilerinin yasal olmadan villa inşa etmesine geçit vermeyeceğiz. Yasal süreci tamamlayarak bu yapıyı yıkacağız" dedi.













