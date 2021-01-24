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  3. 24 Ocak 2021 19:09

Salgında 140 can daha kaybettik! İşte bugünün koronavirüs raporu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 24 Ocak 2021 günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 140 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 277 yeni vaka tespit edildi.

Salgında 140 can daha kaybettik! İşte bugünün koronavirüs raporu
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Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 425 corona virüs testi yapılırken, 5 bin 277 kişinin testi pozitif çıktı.

24 Ocak'ta 140 kişi corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Salgının başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı ise 25 bin 73'e yükseldi.

Ağır hasta sayısı 1905 oldu, 5 bin 860 kişinin corona virüs tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 307 bin 721'e yükseldi.

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