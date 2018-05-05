Salih Mirzabeyoğlu beyin kanaması geçirdi

Salih Mirzabeyoğlu dün akşam saatlerinde geçirdiği beyin kanaması sonucu Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yalova'da beyin kanaması geçiren Salih Mirzabeyoğlu olarak bilinen Salih İzzet Erdiş, 3 gün uyutulacak.
Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde beyin kanaması geçiren Mirzabeyoğlu, Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilen Mirzabeyoğlu, 3 gün boyunca uyutulacak.
28 Şubat döneminde İBDA-C davasında yargılanan ve müebbet hapis cezası aldıktan sonra 16 yıl cezaevinde kalan Mirzabeyoğlu, yeniden yargılanıp beraat etmişti.
İHA