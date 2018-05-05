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  3. 05 Mayıs 2018 13:36

Salih Mirzabeyoğlu beyin kanaması geçirdi

Salih Mirzabeyoğlu dün akşam geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Salih Mirzabeyoğlu beyin kanaması geçirdi
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Salih Mirzabeyoğlu dün akşam saatlerinde geçirdiği beyin kanaması sonucu Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yalova'da beyin kanaması geçiren Salih Mirzabeyoğlu olarak bilinen Salih İzzet Erdiş, 3 gün uyutulacak.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde beyin kanaması geçiren Mirzabeyoğlu, Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilen Mirzabeyoğlu, 3 gün boyunca uyutulacak. 

28 Şubat döneminde İBDA-C davasında yargılanan ve müebbet hapis cezası aldıktan sonra 16 yıl cezaevinde kalan Mirzabeyoğlu, yeniden yargılanıp beraat etmişti. 

İHA

Salih Mirzabeyoğlu , hastane , beyin kanaması
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