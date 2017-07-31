Sallanıyorlar ! Ege'de yine deprem oldu

Muğla'nın Gökova Körfezi açıklarında Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne (KRDAE) göre 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde Muğla'nın Gökova Körfezi açıklarında Kandilli Rasathanesi'ne göre ise 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla'da Gökova Körfezi'nde Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne (KRDAE) göre 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Yerin 4.3 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin merkez üssüne Türkiye'den en yakın yerleşim yeri ise Bodrum'a bağlı Çamlık Köyü olduğu kaydedildi.