Salon Dekorasyonu - Lupo Home

Koltuk takımı, yemek odası takımı ve köşe koltuk gibi mobilya grupları yaşam alanlarınızdaki mobilya grupları evini yenilemek isteyenler için en çok araştırılan ve en çok merak edilen gruplar oluyor.

Mobilya koleksiyonları Lupo Home, tarafından en ince ayrıntısına kadar düşünülerek size özel olarak tasarlanarak yüksek kapasiteli üretim atölyesinde üretilmektedir.

Koltuk Takımı Modelleri

Lupo Home, koltuk modellerini üretirken konforu merkezine koymakta ve bunun yanı sıra şıklığı birinci sırasına da almaktadır. Modern ve lüksü harmanlayarak oluşturduğu koltuk takımı koleksiyonlarında, özel üretim seçenekleri ile sizlere hizmet sunmaktadır.



Alanında uzman iç mimarlar ve mimar ekibi ile hayal ettiğiniz koltuk takımı ve salon dekorasyonuna kavuşmanızı sağlayan Lupo Home, Masko’da sizlere hizmet vermektedir.

Yemek Odası Takımı

Salon dekorasyonlarının bir diğer önemli mobilya grubu da yemek masası takımı. Eskiden salonlardan ayrı yerlerde oluşturulan yatak odası dekorasyonları, şimdilerde salonların içerisinde yapılıyor. Böylelikle çok daha kullanışlı bir yer haline gelen salonlar, yemek odası takımı mobilya grubu ile daha da şık bir yer haline geliyor.



Ahşap yemek odası takımından mermer yemek odası takımlarına kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Lupo Home, konfor alanlarınızdaki şıklığın yanı sıra ergonomiyi de öngörmektedir.

Köşe Koltuk Modelleri



Köşe koltuk, küçük salon dekorasyonlarında koltuk takımından çok daha fazla kullanılan bir mobilya grubu. Evi daha geniş gösteren ve daha kullanışlı olan köşe koltuk modelleri, birinci sınıf malzemelerden evlerinize özel olarak hazırlanmaktadır.



İç Mimarlık Hizmeti

Lupo Home, mobilya üretiminin yanı sıra dekorasyon projeleri de üreten bir mobilya firmasıdır. Hayallerinizdeki ev dekorasyonlarını size özel olarak tasarlayarak üreten Lupo Home, kişiye özel iç mimarlık hizmeti vermektedir.