Sam Yari: ''İnsan Kendini Her Zaman Geliştirmeli''

Ünlü İran-Türk yönetmen ve fotoğrafçı Sam Yari, sinema dünyasında çalışmalarıyla kariyer hayatına devam ediyor. Genç yönetmen ve fotoğrafçı adaylarına tavsiyelerde bulunan Yari, “İnsan kendini her zaman geliştirmeli. Çünkü başarı gelişimle doğru orantılı!” diyerek insanların kendilerini bulundukları alanda geliştirmelerinin önemine vurguda bulundu.

Son dönemlerde farklı projelerde yer alan ve “Savaşa Hayır” fotoğraf projesiyle adından söz ettiren Sam Yari hem fotoğrafçılık hem de yönetmenlikte gelişimin öneminden bahsetti. Konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda bu husus üzerine eğilen Yari, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: “Fotoğrafçılık ve yönetmenlik, insanların kendilerini geliştirebilecekleri alanlar. Aslında bu alanlarda başarılı çalışmalar yapılabilmesi için farklı eğitimler alınması, gelişmelere ayak uyduracak bir altyapıya sahip olunması oldukça önemli. Biliyorsunuz özellikle sinema sektöründe farklı çalışmalar yapılıyor. Bunun yanı sıra farklı teknikler kullanıldığı için bu tekniklerle ilgili bilgi sahibi olmak, başarılı çalışmalar yapılmasını olanaklı hale getiriyor. Bu nedenle özellikle sinema sektöründe dikkat çeken çalışmalar için kişinin kendisini eğitmesi ve geliştirmesi çok önemli.”

Gelişim, Başarıyı da Beraberinde Getiriyor

İnsanların bulundukları sektörlerde kendilerini geliştirmelerinin öneminden bahseden Sam Yari, “Gelişim, başarıyı da beraberinde getiriyor!” ifadelerinde bulundu. Farklı projelerde yer alan Sam Yari, konuya dair şu açıklamalarda bulundu: “İnsanın hangi sektörde olursa olsun kendini geliştirmesi önemli. Çünkü her zaman her sektörde değişimler meydana geliyor. Bu durum, sektör içerisinde yer alan insanların değişime ayak uydurmasını zorunlu kılıyor. Örneğin fotoğrafçılıkta her geçen gün farklı çekim teknikleri kullanılıyor. Başarılı ve dikkat çeken fotoğraflar çekmek isteyen kişilerin bu alanda kendilerini geliştirmesi önemli.”

Sinema, Gelişimin En Fazla Görüldüğü Alanlarda Bir Tanesi

Sinemanın, gelişimin en fazla görüldüğü alanlardan bir tanesi olduğunu vurgulayan Sam Yari, konuyla ilgili açıklamalarında, sinema sektöründe bulunacak kişilerin sinema sektörünü yakından takip etmesi gerektiğini belirtti: “Özellikle yönetmenler, sinema sektöründe çok özel bir yere sahip. Bu nedenle yönetmenlerin başarılı projeler gerçekleştirebilmesi için kendilerini yönetmenlik alanında geliştirmeleri ve var olan değişimlere ayak uydurması gerekiyor. Sonuçta bir senaryoda kullanacağınız teknikler, mekanı ve karakterleri algılayış biçiminiz; sizin o senaryoyu en iyi şekilde hayata geçirmenizi sağlayacaktır.”