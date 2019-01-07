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  3. 07 Ocak 2019 12:48

Samsun açıklarında gemi battı: 2 ölü

İçişleri Bakanlığı, Samsun açıklarında Panama bayraklı bir geminin battığını duyurdu. Mürettebattan 7 kişi sağ kurtarılırken, 2 kişinin cesedine ulaşıldı.

Samsun açıklarında gemi battı: 2 ölü
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Samsun açıklarında Panama bayraklı geminin battığına dair tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığınca başlatılan çalışmalarda mürettebattan 7 kişi kutarıldı, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Samsun açıklarında 77 mil uzaklıkta Panama bayraklı geminin battığına dair tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığınca 2 bot, biri Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 3 helikopterin yanı sıra bir uçakla arama kurtarma faaliyeti yürütüldüğü bildirildi. Batan gemide 13 kişinin bulunduğu belirtildi.

Arama kurtarma çalışmalarında geminin mürettabından 7 kişi kurtarılırken, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Samsun Valiliği'nden batan gemiye ilişkin yapılan açıklamada, "Kurtarma çalışmalarında an itibariyle canlı olarak kurtarılan mürettebat sayısı toplam 7 olup, 2 mürettebatın ise cansız bedeni ekiplerimiz tarafından denizden alınmıştır. Kurtarma faaliyeti devam etmektedir" dendildi.

sahil güvenlik , samsun , mürettebat , gemi
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