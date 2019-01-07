Samsun açıklarında gemi battı: 2 ölü

Samsun açıklarında Panama bayraklı geminin battığına dair tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığınca başlatılan çalışmalarda mürettebattan 7 kişi kutarıldı, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.



İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Samsun açıklarında 77 mil uzaklıkta Panama bayraklı geminin battığına dair tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığınca 2 bot, biri Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 3 helikopterin yanı sıra bir uçakla arama kurtarma faaliyeti yürütüldüğü bildirildi. Batan gemide 13 kişinin bulunduğu belirtildi.

Arama kurtarma çalışmalarında geminin mürettabından 7 kişi kurtarılırken, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Samsun Valiliği'nden batan gemiye ilişkin yapılan açıklamada, "Kurtarma çalışmalarında an itibariyle canlı olarak kurtarılan mürettebat sayısı toplam 7 olup, 2 mürettebatın ise cansız bedeni ekiplerimiz tarafından denizden alınmıştır. Kurtarma faaliyeti devam etmektedir" dendildi.