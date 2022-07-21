Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir görevden ayrıldı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sağlık sorunları nedeniyle koltuğunu Nihat Soğuk'a bıraktı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in, sağlık sorunları nedeniyle bir süre Ankara'da bulunacağı, yerine Nihat Soğuk'un vekalet edeceği bildirildi. Demir, Samsun Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Mustafa Demir, şunları kaydetti:

"Kıymetli hemşehrilerim, yaklaşık bir aydır bacağımdaki ağrılar üzerine gittiğim Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tetkikler sonucu öğrenmiş olduğum hastalığımın kesin teşhis ve tedavisi için bir süre Ankara'da bulunacağım. Desteğini her zaman yanımda hissettiğim siz kıymetli hemşehrilerimin duaları ile bu süreci en kısa zamanda atlatacağıma inanıyorum. Bu vesile ile hepinizi gönülden selamlıyor ve dualarınızı bekliyorum."

Yerine Nihat Soğuk vekalet edecek

Mustafa Demir'in izinli olduğu süre içinde yerine Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Nihat Soğuk'un vekalet edeceği bildirildi. Mustafa Demir'in akciğerinde tümör tespit edildiği ve Ankara'da tedavi göreceği ifade ediliyor.

Başkan Mustafa Demir, Pazartesi kente gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile olan görüşmesini sağlık nedenleri yüzünden iptal etmişti.

Dün gece personele: Bir dizi işlerim nedeniyle...'

Mustafa Demir, ilgili makamlara gönderdiği “görevden ayrılma” yazısında, “Bir dizi işlerim nedeniyle 20.07.2022 tarihinden itibaren görevimden ayrılıyorum. Görev dönüşüme kadar Belediye Başkanlığına Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Nihat Soğuk vekalet edecektir. Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim” ifadelerini kullandı.