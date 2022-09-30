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Samsun İYİ Parti Yönetim Kurulu üyesi intihar etti

Samsun İYİ Parti Yönetim Kurulu üyesi intihar etti

Samsun İYİ Parti Yönetim Kurulu üyesi 44 yaşındaki Serkan L., evinde tabancayla kendini vurdu.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Çayleyik Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İYİ Parti Yönetim Kurulu üyesi Serkan L. (44) evinde tabancayla kendini vurdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ağır yaralanan L. ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Serkan L. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Etiketler İYİ PARTİ intihar
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