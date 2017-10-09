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  3. 09 Ekim 2017 16:34

Samsun'da FETÖ operasyonu: 14 kişi gözaltında

Samsun'da FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da FETÖ operasyonu: 14 kişi gözaltında
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Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 14 zanlı gözaltına alındı.

Samsun  İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi  ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında emekli polis memurunun da  bulunduğu özel sektör çalışanı 14 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonda  örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen 14 şüpheliyi  gözaltına aldı. Zanlılar, emniyete götürüldü.

 

AA

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