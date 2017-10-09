Samsun'da FETÖ operasyonu: 14 kişi gözaltında

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 14 zanlı gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında emekli polis memurunun da bulunduğu özel sektör çalışanı 14 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlılar, emniyete götürüldü.