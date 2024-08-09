Samsun'da korkunç kaza: Yaşlı çifti ölüm ayırdı

Samsun'da motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Samsun-Sinop karayolu üzeri Gümüşyaprak mevkiinde sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kazandıra çıkışı Ada mevkisinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kadın yola savruldu. Yaralanan motosiklet sürücüsü Muzaffer K. (64) ve arkasındaki eşi Aynur K. (63) kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aynur Kitap hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, eşi Muzaffer K. ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.