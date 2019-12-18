  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 18 Aralık 2019 18:37

Samsun'da öğrenci servisi devrildi: 1 ölü, 11 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu bir öğrenci öldü, 11 öğrenci yaralandı. Yaralılar Çarşamba ve Samsun'daki hastanelere sevkedildi.

Samsun'da öğrenci servisi devrildi: 1 ölü, 11 yaralı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Samsun’dan Çarşamba yönüne giden 55 C 6076 plakalı öğrenci servisi Dikbıyık Mahallesi Irmaksırtı mevkisinde, 55 SE 808 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra aydınlatma direğine çarparak karşı şeride geçti. Çarşamba’dan Samsun yönüne giden 55 LS 221 plakalı otomobille çarpışan öğrenci servisi devrildi.

İstanbul'da 2018 yılında 311 bin trafik kazası olduKazada 2’si ağır 12 öğrenci yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çarşamba ve Samsun’daki hastenelere sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan öğrencilerden Batuhan Yılmaz kurtarılamadı. 

AA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
yaralı , öğrenci , ölü , samsun , servis
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM