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  3. 30 Temmuz 2020 20:20

Samsun'da ''sosyal mesafesiz'' bayram alışverişi

Samsun'da Kurban Bayramı alışverişine çıkan vatandaşlar, Mecidiye Caddesi'nde yoğunluğa neden oldu. Vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü.

Samsun'da ''sosyal mesafesiz'' bayram alışverişi
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Samsun'da bayram öncesi, vatandaşlar alışveriş yapmak için çarşı ve pazar yerlerini tercih etti. Kentin işlek caddelerinden Mecidiye, İstiklal ve Gazi Caddesi ile alışveriş merkezlerinde yoğunluk yaşandı. Trafiğe kapalı olan ve birçok mağazanın bulunduğu Mecidiye Caddesi'ndeki yoğunluk ise dikkat çekti. Vatandaşların birçoğu maske takarken, kalabalığa rağmen maske takmayanların da olduğu görüldü.

Alışveriş sırasına giren vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına da uymadı.

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