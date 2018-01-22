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  3. 22 Ocak 2018 21:22

Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
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Samsun'da meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilde bulunan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Samsun-Ordu karayolunun 56. kilometresi Söğütlü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Namık Şahan (33) idaresindeki 28 DL 637 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp yolu karşıya geçip takla atarak yol kenarında ters döndü.

Kazada, araç sürüsü Fatih Namık Şahan ile eşi Ayşe Şahan (30) ve çocukları 1 yaşındaki Hamza Eğmen Şahan ve 5 yaşındaki Ömer Emin Şahan yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan Ömer Emin Emin Şahan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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