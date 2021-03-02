Samsun'daki ''çok gizli'' koronavirüs ekibi sosyal medyada olay oldu

Yüz bin kişiye düşen vaka sayısında Türkiye’de 4. Sırada olan Samsun’da valiliğin kurduğu gizli koronavirüs ekibi sosyal medyada alay konusu oldu.

Yüz bin kişiye düşen vaka sayısında Türkiye’de 4. Sırada olan Samsun’da valiliğin kurduğu ‘gizli ekip’ yeniden koronavirüs denetimlerine başladı. Profesyonel fotoğraf makinesi kullanan gizli ekip, sosyal medyada alay konusu oldu.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı'nın yakın korumaları ile fotoğrafçılardan oluşan 8 kişilik 'gizli ekip', koronavirüs vakalarındaki artış üzerine kentteki işlek cadde, sokak, meydan ve pazar yerlerini tek tek dolaşıp buralardaki insan yoğunluğunu fotoğraflıyor.

Fotoğrafların ulaştırıldığı Vali Dağlı tarafından kalabalık olan bölgelerde yoğunluğunun azaltılması ve tedbirlere uyulmasını sağlamak için ilgili ekipler görevlendiriliyor.

Sosyal medyada 'çok gizli' ekibin profesyonel fotoğraf makinesi kullanması ve hiç de gizli olmaması alay konusu oldu. Kullanıcılar 'bu kadar gizliliğe alışkın değiliz' yorumlarıyla fotoğrafları paylaştı.