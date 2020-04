Sanal market çalışanları: ''Belki de insanlara virüs yolluyoruz!''

Koronavirüs salgının tüm dünyada ve Türkiye’de hızla yayılmasının ardından online marketler üzerinden yapılan alışverişler de arttı. Evden çıkamayan yurttaşlar alışverişlerini internet üzerinden yaparken, online marketlerde çalışanlar uzun mesai saatleri ve yoğunluğun yanı sıra hastalık tehdidi ile de karşı karşıya kaldı.

Birgün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göre Ankara’da bir online marketin deposunda çalışan Y. T, “Koronavirüs salgınıyla iş yükümüz ve yoğunluğumuz çok fazla arttı. Motorlu kurye olarak çalışan arkadaşlarımız siparişleri götürürken insanlarla doğrudan temas kurmak veya karşı karşıya gelmek zorunda kalıyor. Biz depodakiler de sosyal mesafe kuralı uygulanamayacak kadar dar bir alanda saatlerce çalışmak zorunda bırakılıyoruz” diye konuştu.

SOSYAL MESAFE YOK

“Siparişleri hazırlarken belki de istemeden virüs bulaştırıyoruz ve insanlara virüs yolluyoruz” diyen Y. T, “Sosyal mesafe deniyor ama sekiz bankoda hepimiz yan yana çalışıyoruz. Sipariş hazırlarken sürekli hareket halindeyiz. Siparişi götüren motorlu kurye, siparişi teslim ettikten sonra tekrar yanımıza dönüyor, depoya giriyor. Motorlu kuryelerin dinlenme alanı olarak kullandığı alan, aynı zamanda da öğle yemekleri yediğimiz mutfak. Ben çalıştığım şirketin üç ayrı şubesindeki depoda da çalıştım ve tüm mutfakların genişliği dört ile altı metrekare arasındaydı. Çalıştığımız şirket, bizlere eldiven ve maske vermedi. Benim gibi bazı arkadaşlar kendi cebinden para vererek eldiven ve maske aldı. Motorlu kurye arkadaşlarımıza da sadece maske dağıtıldı” dedi.

HASTANELERDEN SİPARİŞ VERİLİYOR

Hastanelerde tedavi gören yurttaşlar tarafından da sipariş verildiğini belirten Y. T., “Birkaç gün önce bir hastaneden sipariş verildi ve motorlu kurye arkadaşımız hastaneye sipariş götürdü. Bütün ürünler elimizden geçiyor. Marketler sabah 9’da açılıyor ve akşam 9’da kapanıyor ama biz gece 3’e kadar vardiya usulü çalışmaya devam ediyoruz. Gece vardiyasında işten çıkan arkadaşlarımız evlerine ulaşmakta zorluk çekiyor” ifadelerini kullandı.

DEPOLAR HER GECE BOŞALMIŞ OLUYOR

“Koronavirüs salgınına karşı hiçbir tedbir alınmıyor” diyen Y. T., şöyle devam etti: "Benim çalıştığım şirketin 140’ın üzerinde şubesi var. Her şubenin deposunda beş ile sekiz arasında çalışan var ve bir de her şubede sekiz ile 14 arasında motorlu kurye çalışıyor. Motorlu kuryeler yasal çalışma süresinden daha uzun sürelerle çalıştırılıyor. Benim çalıştığım depo her gecenin sonunda boşalmış oluyor ve sabah kamyon ve TIR'larla getirilen ürünlerle yeniden depo dolduruluyor.”

RİSK ALTINDAYIZ, TEDİRGİNİZ

İstanbul’da bir başka online alışveriş sitesinin deposunda çalışan F. Ç. de koronavirüs salgını nedeniyle tedirgin olduklarını vurgulayarak, şunları söyledi: “Yaptığımız işin sorumluluğu çok yüksek. Malûm, halkımızın büyük bir kısmı eve kapandı ve dışarıya çıkıp alışveriş yapmak istemiyor. Birçok kişi online alışveriş sitelerine yöneldi. Bu da doğal olarak bize müthiş bir iş yükü yarattı. Kuryeler çeşit çeşit evlere, ofislere girip çıkıyor. Kuryeler sürekli bir yere gidip geldiği için biz depo çalışanları da risk altındayız ve tedirginiz.”