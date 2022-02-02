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Sanatçı Erol Evgin'in acı günü

Sanatçı Erol Evgin'in acı günü

Sanatçı Erol Evgin'in ağabeyi Arif Hikmet Evgin, yaşamını yitirdi. Erol Evgin acı haber sosyal medyadan duyurdu.

Sanatçı Erol Evgin'in ağabeyi Arif Hikmet Evgin, yaşamını yitirdi. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Erol Evgin, "Acım büyük" paylaşımında bulundu.

Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Erol Evgin'nin,  ağabeyi Arif Hikmet Evgin hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran 74 yaşındaki Evgin, "Canım ağabeyim Arif Hikmet Evgin'i, kaybettim. Acım büyük..." ifadelerini kullandı.
 

Etiketler erol evgin acı
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