Sanayi elektriğinde indirim geliyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatında indirim yapıldığını duyurdu. Yılmaz'ın açıklamasın ardından kararın sanayi elektriğinde de indirime yol açması bekleniyor.

EPDK, serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatını 4200 TL/MWh'den 3659 TL/MWh'ye düşürdü. Serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden tüketim yapan özellikle sanayi kuruluşlarında elektrik bedelinin şubattan itibaren yüzde 12 düzeyinde düşmesi bekleniyor.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, sanayi elektiriğinde yüzde 12 indirim beklediklerini açıkladı.

Kurulun aldığı kararla serbest piyasada elektrik tavan fiyatının 4200 TL/MWh'den 3650 MWh'ye düşürüldüğünü belirten Yılmaz, böylece serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden elektrik tüketimi yapan özellikle sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin şubattan itibaren yüzde 12 düzeyinde düşmesini beklediklerini kaydetti.

Önümüzdeki dönemde piyasadaki fiyat hareketlerine göre, sadece sanayi grubu aboneleri için değil, elektrikte bütün abone grupları için bir indirimin söz konusu olabileceği belirtiliyor.