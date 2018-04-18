Sanayi sitesinde iş yeri alev alev yandı !

İkitelli Aymakoop Ayakkabıcılar Sitesi'nde dört katlı bir iş yerinde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangında patlamalar meydana geliyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Alınan bilgiye göre, Aymakoop Sanayi Sitesi'nde bulunan 4 katlı iş yerinin çatı katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına çok sayıda itfaiye ekibince müdahalede bulunuluyor. İtfaiye ekipleri yangının diğer iş yerlerine sıçramasını önlemeye çalışıyor.

Bu arada, müdahale sırasında zaman zaman patlamalar yaşandı.