Saadet Partisi'nden seçim yorumu: ''Çaresizliğin...''
Saadet Partisi'nden seçim yorumu: ''Çaresizliğin...''
Yine OHAL, yeniden OHAL ! OHAL 7. kez uzatıldı
Yine OHAL, yeniden OHAL ! OHAL 7. kez uzatıldı
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun acı günü
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun acı günü
SGK'den toplu iş sözleşmesi hakkında yeni açıklama
SGK'den toplu iş sözleşmesi hakkında yeni açıklama
NATO'da Türkiye'ye üst düzey görev !
NATO'da Türkiye'ye üst düzey görev !
Erken seçim için imzalar atıldı TBMM'ye sunuldu !
Erken seçim için imzalar atıldı TBMM'ye sunuldu !
Bakan açıkladı ! Ücretsiz geçiş kaldırıldı...
Bakan açıkladı ! Ücretsiz geçiş kaldırıldı...
Dünyayı sarsan yere giremediler !
Dünyayı sarsan yere giremediler !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 18 Nisan 2018 22:34

Sanayi sitesinde iş yeri alev alev yandı !

İkitelli Aymakoop Ayakkabıcılar Sitesi'nde bir işyerinde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.

Sanayi sitesinde iş yeri alev alev yandı !
A+ A-

İkitelli Aymakoop Ayakkabıcılar Sitesi'nde dört katlı bir iş yerinde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangında patlamalar meydana geliyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Aymakoop Sanayi Sitesi'nde bulunan 4 katlı iş yerinin çatı katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına çok sayıda itfaiye ekibince müdahalede bulunuluyor. İtfaiye ekipleri yangının diğer iş yerlerine sıçramasını önlemeye çalışıyor. 

Bu arada, müdahale sırasında zaman zaman patlamalar yaşandı.

DHA / AA

itfaiye , ikitelli , yangın , sanayi sitesi , alev
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM