Sandığınızdan hangi aday çıktı? Sorgulama sistemi açıldı

CHP'nin 14 Mayıs seçimlerinin sandıklar sonuçlarını gösteren internet sitesi açıldı. Sitede, sonuçlarda hata ya da uyuşmazlık tespit edenlerden form doldurmaları istendi.

CHP'nin, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nin sandık sonuçlarını Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine dayanarak açıkladığı sistem açıldı.

Seçmenler, https://sts.chp.org.tr/ adresinden kendi sandıklarındaki sonuçları kontrol edecebilecek.

CHP ayrıca sayfada, "Bir hata ya da uyuşmazlık tespit ederseniz sayfada yer alan 'Sandık Sorun Bildir Formu' alanını doldurunuz" çağrısında bulundu.