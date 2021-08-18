Sanıkla yemek yiyen ağır ceza hakimi açığa alındı
Davasına baktığı sanıkla içki masasında fotoğrafı ortaya çıkan Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, açığa alındı.
Davasına baktığı iş insanıyla aynı masada yemek yediği görüntüleri basında yer alan hakimle ilgili HSK tarafından geçen ay başlatılan soruşturmada müfettişler ön incelemesini tamamladı. Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, HSK ikinci dairesi tarafından açığa alındı.
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