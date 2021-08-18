  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Sanıkla yemek yiyen ağır ceza hakimi açığa alındı

Sanıkla yemek yiyen ağır ceza hakimi açığa alındı

Sanıkla yemek yiyen ağır ceza hakimi açığa alındı

Davasına baktığı sanıkla içki masasında fotoğrafı ortaya çıkan Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, açığa alındı.

Davasına baktığı iş insanıyla aynı masada yemek yediği görüntüleri basında yer alan hakimle ilgili HSK tarafından geçen ay başlatılan soruşturmada müfettişler ön incelemesini tamamladı. Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, HSK ikinci dairesi tarafından açığa alındı.

Ağır ceza hakimi, beraat kararı verdiği sanıkla içki masasındaAğır ceza hakimi, beraat kararı verdiği sanıkla içki masasındaGüncel

 

Etiketler ağır ceza hakimi sanık hsk
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Taliban sonrası Kabil sokakları böyle görüntülendi
Galatasaray'da Marcao, PFDK'ya sevk edildi! İşte alacağı ceza
İngiltere'de son 5 ayın can kaybı rekoru kırıldı
Kanada: Taliban'ı terör örgütü olarak görüyoruz
Eda Nur'a cinsel saldırıdan tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
Afganistan'da korkulan oluyor: Taliban'dan korkunç infaz
ÖTV sonrası fiyat listesi güncellendi: 72 bin liralık indirim
Taliban militanlarının lunapark ve spor salonundaki görüntüleri şoke etti
Piyasalarda düşüş sürüyor: Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum
Belediye başkanının oğlu, yıkılan restoranın yerine yenisini yaptı