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Şanlıurfa merkezli 3 ilde terör operasyonu: 6 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 3 ilde terör operasyonu: 6 gözaltı
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Şanlıurfa merkezli 3 ilde, terör örgütü PKK'ya yönelik eş zamanlı yapılan operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şanlıurfa merkezli 3 ilde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4'ü yabancı uyruklu, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında, jandarma ekipleri tarafından terör örgütü ile bağlantılı 6 şüpheli tespit edildi. Ekiplerin teknik ve fiziki takibinin ardından şüphelilerin yakalanması için Şanlıurfa, Mardin ve Elazığ’da, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şanlıurfa merkezli 3 ilde terör operasyonu: 6 gözaltı - Resim : 1

Operasyonda 4'ü yabancı uyruklu, 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ise 2 şarjör, 43 fişek ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Suç unsurlarına el koyan ekipler tarafından gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

DHA

Etiketler Şanlıurfa Şanlıurfa Emniyet Şanlıurfa terör operasyonu pkk operasyonu
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