Şanlıurfa merkezli 3 ilde terör operasyonu: 6 gözaltı
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Şanlıurfa merkezli 3 ilde, terör örgütü PKK'ya yönelik eş zamanlı yapılan operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şanlıurfa merkezli 3 ilde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4'ü yabancı uyruklu, 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında, jandarma ekipleri tarafından terör örgütü ile bağlantılı 6 şüpheli tespit edildi. Ekiplerin teknik ve fiziki takibinin ardından şüphelilerin yakalanması için Şanlıurfa, Mardin ve Elazığ’da, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 4'ü yabancı uyruklu, 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ise 2 şarjör, 43 fişek ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Suç unsurlarına el koyan ekipler tarafından gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
DHA
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