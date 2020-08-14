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  3. 14 Ağustos 2020 17:22

Şanlıurfa Valisinden ilginç koronavirüs denetimi

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şapka ve gözlük takarak sıradan vatandaş gibi hastaneleri dolaşarak eksiklikleri yerinde tespit etti.

Şanlıurfa Valisinden ilginç koronavirüs denetimi
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Sağlık Bakanıı Fahrettin Koca'nın en çok pozitif vakanın çıktığı 5 ilden biri olarak gösterdiği Şanlıurfa'da koronavirüsle mücadeledeki eksiklikleri tespit etmek isteyen Vali Abdullah Erin, tebdili kıyafetle hastaneleri ve pandemi acil servislerini denetledi.

TANINMAMAK İÇİN GÖZLÜK VE ŞAPKA TAKTI
Tanınmamak için gözlük ve şapka takan Erin'i denetim esnasında hiçbir vatandaş ve memur tanımadı. Hastanelerde hasta gibi dolaşan Erin, pandemi acil servisinde oturarak çalışanları ve işleyişi takip etti.

Erin'in, tespit ettiği eksiklikleri İl Sağlık Müdürlüğü'ne ileterek giderilmesi noktasında talimat vereceği öğrenildi. 

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