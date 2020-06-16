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  3. 16 Haziran 2020 21:43

Şanlıurfa'da 1 mahalle, 1 çiftlik ve 19 bina karantinaya alındı

Koronavirüs vakalarının hızla arttığı Şanlıurfa'da, İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında 1 çiftlik ve 19 bina karantinaya alındı.

Şanlıurfa'da 1 mahalle, 1 çiftlik ve 19 bina karantinaya alındı
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Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Viranşehir'in Çalık Mahallesi, Suruç ilçesinde 1 çiftlik ile Viranşehir'de 8, Haliliye'de 7, Eyyübiye'de 2, Suruç'ta 1, Karaköprü'de 1 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Haliliye ilçesindeki bir kuaför ile Birecik, Suruç, Siverek, Eyyübiye ve Viranşehir ilçelerindeki 5 binada uygulanan karantina ise sona erdi.

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