Şanlıurfa'da 6 binada karantina kararı!

Şanlıurfa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 6 binada karantina uygulaması başlatılırken, 1 mahalle ve 4 binada ise sonlandırıldı.



Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Haliliye, Eyyübiye ve Viranşehir ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında, Haliliye ilçesine bağlı Kısas, Ertuğrul Gazi ve Yeşildirek Mahallelerinde 4, Eyyübiye ilçesine bağlı Şıhmaksut ve Viranşehir ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de 2 olmak üzere toplam 6 binada 14 günlük karantina tedbiri alındı.

Öte yandan, Siverek'te bir mahalle ile bir binada, Karaköprü'de 2 ve Viranşehir'de bir binada uygulanan karantina da sona erdirildi.