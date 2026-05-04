Şanlıurfa'da eğitime fırtına engeli: Okullar 4 gün daha tatil edildi

Şanlıurfa Valiliği, Birecik ve Viranşehir ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında eğitime 4 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Şanlıurfa'da etkili olan fırtına eğitim kurumlarında ciddi hasarlara yol açtı. Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Birecik ve Viranşehir ilçelerinde bulunan okul binaları ile bahçelerinde meydana gelen hasarların onarılması ve binaların yeniden eğitime hazır hale getirilmesi amacıyla eğitime 4 gün daha ara verildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, yaşanan olumsuz hava şartlarının okul binaları ve bahçelerinde hasara yol açtığı belirtilerek, "03.05.2026 tarihinde olumsuz hava şartlarının okul binaları ve bahçelerinde yol açtığı hasarlar ile bunların giderilmesi ve onarımının yapılarak eğitime hazır hale getirilmesi ihtiyacı göz önüne alınarak, Birecik ve Viranşehir ilçelerimizdeki bütün eğitim kurumlarında 5 Mayıs 2026 Salı gününden itibaren eğitim ve öğretime 4 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

İHA