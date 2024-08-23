Şanlıurfa'da feci kaza: Otomobil şarampole devrildi
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı.
Şanlıurfa'da feci bir kaza yaşandı.
ŞARAMPOLE DEVRİLDİ!
Mehmet Raşit Ş. (40) idaresindeki 33 NVD ... plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 20'nci kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile Mehmet Y.(43), Fatma (41) ve Zelal Zeynep Ş. (9) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fatma Şaşmaz kurtarılamadı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol