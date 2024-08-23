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Şanlıurfa'da feci kaza: Otomobil şarampole devrildi

Şanlıurfa'da feci kaza: Otomobil şarampole devrildi
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı.

Şanlıurfa'da feci bir kaza yaşandı.

ŞARAMPOLE DEVRİLDİ!

Mehmet Raşit Ş. (40) idaresindeki 33 NVD ... plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 20'nci kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile Mehmet Y.(43), Fatma (41) ve Zelal Zeynep Ş. (9) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fatma Şaşmaz kurtarılamadı.

Etiketler şarampol Şanlıurfa kaza
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