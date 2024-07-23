Şanlıurfa'da kadnı çobanın cesedi bulundu

Şanlıurfa'da hayvanları otlatmak için evinden çıkan Rahime Demirağı'ndan haber alamayan yakınları jandarmaya haber verdi.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kaybolan kadın çobanın cesedi sulama kanalında bulundu.

İlçe kırsalındaki Köprülük Mahallesi'nde hayvanları otlatmak için evinden çıkan Rahime Demirağı'ndan (39) haber alınamaması üzerine jandarma ekiplerince bölgeden geçen sulama kanalı bölgesinde araştırma yapıldı. Kadın çobanın sulama kanalı kenarında terlikleri ve hayvan otlatmakta kullandığı sopasının bulunması üzerine dalgıçlar tarafından kanalda arama gerçekleştirildi.

Ekipler, kanalda Rahime Demirağı'nın cansız bedenine ulaştı. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.