SON DAKİKA
AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN SKANDAL ÇAĞRI: ''SURİYE HAREKATINI DURDURUN!''
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 09 Ekim 2019 18:09

Şanlıurfa'da Özel Güvenlik Bölgesi uygulaması

TSK'nın Barış Pınarı Harekatına başlamasının ardından Şanlıurfa Valiliği, Türkiye ile Suriye arasındaki sınır hattını Özel Güvenlik Bölgesi olarak ilan etti.

Şanlıurfa'da Özel Güvenlik Bölgesi uygulaması
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusuna yönelik 'Barış Pınarı' harekatının başlamasının ardından Şanlıurfa Valiliği sınır hattını Özel Güvenlik Bölgesi olarak ilan etti. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek, ayrıca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, olası tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek için 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince; batıdan doğuya doğru aşağıda koordinatları verilmiş olan hat ile hudut hattı arasında kalan bölgenin 08 Ekim 2019 tarihi itibari ile Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir" denildi.
 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Şanlıurfa , Şanlıurfa Valiliği , özel güvenlik bölgesi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM