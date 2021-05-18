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Şanlıurfa'da termometreler 40 dereceyi gördü

Şanlıurfa'da termometreler 40 dereceyi gördü

Şanlıurfa’da termometreler 40 dereceyi gösterirken sıcaktan bunalan vatandaşlar ağaç gölgelerinde serinledi.

Şanlıurfa’da kavurucu sıcaklar etkili olmaya başladı.

Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar güneş ışınlarına maruz kalmamak ve sıcak hava dalgasından korunmak için gölgelik alanlara akın etti.

Parklarda ağaç gölgesinde zaman geçiren vatandaşlar, hafta başından itibaren sıcak havanın iyice etkisini arttırdığını söyledi.

Kentte sıcak havadan bunalan bazı vatandaşların musluk başında serinlemeye çalıştığı görülürken, çocuklar ise karlamaç yiyerek serinledi.

Etiketler yaz şanlıutfa termometre
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