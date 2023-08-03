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Şanlıurfa'da terör operasyonu: 1 şüpheliye gözaltı

Şanlıurfa'da terör operasyonu: 1 şüpheliye gözaltı
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Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda 1 şüpheli yakalandı. Zanlı gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

PKK/KCK ZANLISI 1 KİŞİ YAKALANDI

Bu kapsamda ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 1 PKK/KCK zanlısı yakalandı.

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Etiketler terör terörist şanlıurfa
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