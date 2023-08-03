Şanlıurfa'da terör operasyonu: 1 şüpheliye gözaltı
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda 1 şüpheli yakalandı. Zanlı gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürüttüğü çalışmalar sürüyor.
PKK/KCK ZANLISI 1 KİŞİ YAKALANDI
Bu kapsamda ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 1 PKK/KCK zanlısı yakalandı.
Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol