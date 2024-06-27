Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Şanlıurfa'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çerçevesinde kent merkezi ile Siverek ve Viranşehir ilçelerinde belirlenen 9 adrese operasyon düzenledi.

8 KİŞİYE GÖZALTI

Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü. Ayrıca 9 şüpheli hakkında uyuşturucu ticareti yapmak, 21 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçlarından işlem yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.