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  3. 12 Mart 2020 17:05

Şanlıurfa'dan kahreden haber: 1 askerimiz şehit

Şanlıurfa Valiliği, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li teröristler tarafından düzenlenen bomba yüklü araçlı saldırıda 1 askerimiz şehit oldu.

Şanlıurfa'dan kahreden haber: 1 askerimiz şehit
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Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada "Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Resulayn'da yol kontrol noktasına PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 uzman onbaşı şehit oldu" denildi.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

Barış Pınarı Harekâtıyla güvenli hale getirilen Resulayn ilçesinde 12 Mart 2020 saat 12.40 sıralarında, yol kontrol noktasına PKK/PYD/YPG terör örgütü mensuplarınca bomba yüklü araç ile yapılan saldırı sonucu bir (1) Jandarma Uzman Onbaşımız ve üç (3) yerel güvenlik personeli şehit olmuştur.

Aynı saldırı sonucunda, yedisi sivil olmak üzere yaralanan on (10) kişi ise Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesi, silah arkadaşları ve asil milletimize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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