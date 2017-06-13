Şanlıurfalı Azize teröristlerin korkulu rüyası oldu

Doğu ve Güneydoğu'da yıllardır Mehmetçikle omuz omuza terörle mücadeleye katkı sağlayan güvenlik korucuları arasında artık kadınlar da yer almaya başladı.

Şanlıurfa'da güvenlik korucusu olan babası kısa süre önce emekliye ayrılan 21 yaşındaki Azize Sözen, babasından mesleğini devralarak vatanı korumaya, güvenlik güçlerine destek olmaya karar verdi.

İl Jandarma Komutanlığı himayesinde gerçekleştirilen zorlu eğitimi başarıyla tamamlayan ve 3 ay önce koruculuğa başlayan Sözen, erkek meslektaşlarıyla artık kent kırsalında görev alıyor.

Jandarma öncülüğünde operasyona çıkan Sözen, atikliği, nişan almadaki hassasiyeti ve time olan uyumluluğuyla kısa sürede komutanlarının ve çevresinin takdirini toplamayı başardı.

"Her ilçede bir kadın olmalı"

Azize Sözen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görevini özveriyle sürdürmeye gayret ettiğini söyledi.

Kentin ilk ve tek kadın korucusu olmaktan gurur duyduğunu belirten Sözen, "Gerçekten çok onur verici ve güzel bir şey. Babamın bana devrettiği bu bayrağı adım adım en zirveye götürmeye hazırım. Bunu söylerken de her ilçede bir kadın korucu olması gerektiğini de düşünüyorum." dedi.

"Her görevin üstesinden geliyor"

Şanlıurfa Güvenlik Korucuları Derneği Başkanı Mehmet Koyuncu da güvenlik güçlerine her koşulda destek vermeye devam ettiklerini söyledi.

Kentte ilk kez bir kadının korucu olarak görev yaptığına şahitlik ettiklerini belirten Koyuncu, "Azize ile diğer güvenlik korucularımız yol aramalarında ve operasyon bölgelerimizde bizimle birliktedir. İnşallah önümüzdeki alımlarda kadın korucularımızı artırarak güçlendireceğiz. Kabiliyeti iyi arkadaşımız her görevin üstesinden geliyor." diye konuştu.