Şanlıurfa'ya 38 yeni ambulans gönderildi

Sağlık Bakanlığı'nın Şanlıurfa'ya gönderdiği 38 yeni ambulans, dün kente ulaştı. Ambulansların kent getirilişi sırasında, siren çalarak halkta tedirginlik yaratacak şekilde hareket eden personel hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ambulansların şehre girişi sırasında, personelden bazılarının siren çaldığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"İntikal sırasında bazı sürücülerimiz, uyarılmalarına rağmen siren açmalarından dolayı vatandaşlarımız arasında merak ve tedirginlik uyandırması söz konusu olmuştur. Konuyla ilgili olarak siren açan ve talimatlara uymayan personeller hakkında gerekli işlemler yapılarak, soruşturma başlatılmıştır."