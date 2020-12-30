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  3. 30 Aralık 2020 18:21

Şanlıurfa'ya 38 yeni ambulans gönderildi

Sağlık Bakanlığı tarafından Şanlıurfa'ya gönderilen 38 yeni ambulans şehir merkezine ulaşırken, siren çalan personele soruşturma açıldı.

Şanlıurfa'ya 38 yeni ambulans gönderildi
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Sağlık Bakanlığı'nın Şanlıurfa'ya gönderdiği 38 yeni ambulans, dün kente ulaştı. Ambulansların kent getirilişi sırasında, siren çalarak halkta tedirginlik yaratacak şekilde hareket eden personel hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ambulansların şehre girişi sırasında, personelden bazılarının siren çaldığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"İntikal sırasında bazı sürücülerimiz, uyarılmalarına rağmen siren açmalarından dolayı vatandaşlarımız arasında merak ve tedirginlik uyandırması söz konusu olmuştur. Konuyla ilgili olarak siren açan ve talimatlara uymayan personeller hakkında gerekli işlemler yapılarak, soruşturma başlatılmıştır."

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