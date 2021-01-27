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  3. 27 Ocak 2021 19:30

Sanofi, Pfizer-BioNTech'in Covid-19 aşısını üretecek

Fransız ilaç şirketi Sanofi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine aşı tedarik edilmesi amacıyla BioNTech-Pfizer aşısını üreteceklerini açıkladı.

Sanofi, Pfizer-BioNTech'in Covid-19 aşısını üretecek
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Fransa merkezli ilaç ve aşı üreticisi Sanofi tarafından yapılan açıklamada, AB ülkelerine aşı tedarik etmek amacıyla ABD'li ilaç şirketi Pfizer ve Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in koronavirüs aşısının üretileceği duyuruldu. Taraflar arasında yapılan anlaşma doğrultusunda Sanofi'nin yaz aylarında 125 milyon doz aşı teslim edeceği belirtildi. Ayrıca Sanofi'nin aşı adayında gecikmeler olacağı aktarıldı. Aşı üretiminin ilk olarak Sanofi'nin Frankfurt'ta bulunan tesislerinde gerçekleştirileceği ifade edildi. Anlaşmanın mali ayrıntıları ise açıklanmadı.

Öte yandan Sanofi'nin GlaxoSmithKline Plc ile geliştirdiği koronavirüs aşının geçtiğimiz Aralık ayında yaşlılar üzerinde etkinliğinin yetersiz olması nedeniyle çalışmalar durdurulmuştu. Önümüzdeki ay Covid-19 aşıları için yeni bir deneme başlatılacağı açıklandı.

koronavirüs , vaka , korona
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