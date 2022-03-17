Sansür iddiaları ile gündeme gelmişti: Sayıştay'da görev değişikliği

Sayıştay Genel Kurulu’nun bugün yapılan toplantısında 2. Daire Üyesi Rasim Doğan, Daire Başkanlığı görevine seçildi.

'Raporlarına sansür' iddiaları ile gündeme gelen Sayıştay'da, üst düzey görev değişikliği yaşandı.

Sayıştay Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısında 2’nci Daire Üyesi Rasim Doğan, Daire Başkanlığı görevine seçildi.

RASİM DOĞAN KİMDİR?

Doğan, 1 Ocak 1968 tarihinde Tokat’ın Artova ilçesinde dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1991 yılında mezun olan Doğan, bir yıl sonra Sayıştay’da göreve başladı.

Doğan, 2011’de TBMM Genel Kurulunca Sayıştay üyeliğine seçildi.

NE OLMUŞTU?

İsmi çift maaşlı kamu yöneticileri arasında yer alan ve Cumhurbaşkanlığındaki görevinin ardından Sayıştay Başkanlığına seçilen Metin Yener, skandal bir genelgeye imza atmış; Yener, hazırladığı altı maddelik genelge ile “Raporlama süreci hakkında kamu idaresi üst yönetiminin bilgi sahibi olmasının sağlanması amacıyla” düzenlenen toplantıya katılabilmesinin önünü açmıştı.

Söz konusu genelgeyi ortaya çıkaran CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “Denetim raporlarının niteliği her geçen yıl biraz daha azalıyor. Rapor Denetleme Kurulunun raporları makasladığını biliyoruz. Bu da yetmezmiş gibi şimdi en tepeden mi raporlara müdahale edilecek?” diyerek genelgeye tepki göstermişti.