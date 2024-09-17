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Santa Maria Kilisesi saldırganı tutuklandı

Santa Maria Kilisesi saldırganı tutuklandı
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İstanbul Sarıyer'de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'ne saldırının planlayıcılarından olan ve saldırıda kullanılan silahı temin eden terör örgütü DEAŞ üyesi Viskhan S. tutuklandı.

İstanbul'da bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne 28 Ocak 2024'te gerçekleştirilen saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan ve Milli İstihbarat Teşkilatı ile Emniyet Genel Müdürlüğünün ortak operasyonuyla yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi Viskhan S.'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

3 AYRI SUÇTAN TUTUKLANDI

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine götürülen şüpheli, ifadesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, S.'u "silahlı terör örgütüne üye olma", "tasarlayarak öldürme" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından tutukladı.

Etiketler kilise kilise saldırganı Kilise sadırı
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