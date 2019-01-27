31 Mart oy pusulası sıralaması belirlendi
31 Mart oy pusulası sıralaması belirlendi
O ile müjde ! Binlerce kişi kullanacak...
O ile müjde ! Binlerce kişi kullanacak...
Bakan'dan ebeveynlere sosyal medya uyarısı
Bakan'dan ebeveynlere sosyal medya uyarısı
Enerji Bakanı açıkladı: ''Tonu 1 milyon doları geçiyor''
Enerji Bakanı açıkladı: ''Tonu 1 milyon doları geçiyor''
Meteoroloji'den uyarı: Sel ve baskınlara dikkat
Meteoroloji'den uyarı: Sel ve baskınlara dikkat
Emniyet'te değişiklik ! Artık zorunlu oldu...
Emniyet'te değişiklik ! Artık zorunlu oldu...
İzmir' ve Manisa'da korkutan deprem !
İzmir' ve Manisa'da korkutan deprem !
Türkiye'nin yeni kabusu: ''Risk devam ediyor'' uyarısı...
Türkiye'nin yeni kabusu: ''Risk devam ediyor'' uyarısı...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 27 Ocak 2019 13:26

Sapık adam ! 65 yaşındaki sapık böyle yakalandı

Bursa'da Suriyeli bir kızı taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 65 yaşındaki sapık tutuklandı.

Sapık adam ! 65 yaşındaki sapık böyle yakalandı
A+ A-

Bursa'nın İznik ilçesinde bir markette, Suriye uyruklu 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan H.A. (65) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 
Suriye uyruklu yaşı küçük kızı taciz ettiği iddia edilen H.A.'nın görüntüsü kısa sürede sosyal medyada yayılarak ilçede büyük tepkiye neden oldu.

Bunun üzerine İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye alarak şüpheliyi ve adresini tespit etti. Evinde gözaltına alınan H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

bursa , taciz , suriyeli kız
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM