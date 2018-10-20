Sapık babadan rezil ifade: Örnek birisiyim

İstinaf Mahkemesi, baba H.E’nin 3 kızına cinsel istismarında zaman aşımı gerekçesiyle ceza verilmemesi kararını doğru buldu. Erkek çocuğuna istismarından verilen 12 yıl hapis cezası da “teşebbüs aşamasında” kaldığı gerekçesiyle 7 yıl 6 aya indirildi. H.E savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddedederek, “Ben mahallemde örnek birisiyim” dedi.



Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, dava dosyasındaki iddialara göre, medyumluk ve muska yazarak hayatını kazanan baba H.E’nin biri üvey olmak üzere 4 kızı ve bir erkek çocuğu vardına tacizi 1996’da başladı. 2002 yılında iki kızının şikayeti üzerine H.E hakkında soruşturma yapıldı ve delil yetersizliği nedeniyle takipsizlik kararı verildi. Kızlar erken yaşta evlenerek evden ayrıldı. 2007 yılında H.E.’nin yeğeni S.K., dayısının sosyal medyada bir kadınla cinsel içerikli sohbet ederken küçük kızından cinsel içerikli bahsettiğine tanık oldu. S.K. dayısının ifadelerini küçük kızın ablalarıyla paylaştı. Bunun üzerine ablalar savcılığa suç duyurusunda bulundu.

ZAMAN AŞIMI GEREKÇESİYLE CEZA VERİLMEDİ

Yeniden açılan soruşturmada bu kez baba tutuklandı. 11 yaşındaki oğlunu da istismar ettiği belirlenen H.E. hakkında Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Çocuğa cinsel saldırı” suçundan dava açıldı. Yapılan yargılama sonucunda yerel mahkeme H.E.’ye, erkek çocuğuna yönelik eylemleri nedeniyle “çocuğun cinsel istismarı” suçundan 12 yıl, en küçük kızına yönelik ifadeleri nedeniyle de “Aile hukukundan kaynaklanan yükümlüğünün ihlali” suçundan 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, mağdur 3 kıza yönelik eylemleri zaman aşımı kapsamında değerlendirip babaya başka ceza vermedi.

İSTİSMARI ANLATTI

Davanın temyiz incelemesi Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 17. Ceza Dairesi tarafından duruşmalı yapıldı. 5 Ekim’deki duruşmada mağdur çocuklar tekrar ifade verdi. 2006 doğumlu erkek çocuk ifadesinde, “Sanık babamdır. Evin balkonunda bulunduğum sırada benim pantolonumu aşağıya sıyırdı, ancak külodumu indirmedi, kendi pantolununu indirmişti, ancak iç çamaşı üzerindeydi. Ben yanından kaçtım” diyerek istismar olayını anlattı.

İSTİSMARDAN KURTULMAK İÇİN EVLENDİM

Katılan sıfatıyla ifadesi alınan kızlardan 1987 doğumlu F., ilkokul 2. sınıfa giderken babası tarafından tarlaya götürüldüğünü ve orada istismara maruz kaldığını anlatarak, “Bu eylemleri 2002 yılına kadar devam etti. Annem öğrenince şikayetçi olduk” dedi. 1993 doğumlu P. de babasının kendisine yönelik istismarının 2009 yılına kadar devam ettiğini iddia ederek, “Ben 16 yaşında evlendim, çünkü istismarlardan kurtulmak istiyordum. Ben aile arasında bu durumları hep söylüyordum. Ancak bana inanmıyorlardı. 2002 yılında şikayetçi oldum ama takipsizlik kararı verilmişti” iddiasında bulundu.

ÖRNEK BİRİYİM

H.E de savunmasında suçlamaları kabul etmediğini, erkek çocuğu ilkokula başladığından bu yana okula arabayla götürüp getirdiğini ileri sürerek, “Aramızda hiçbir soğukluk yoktu. Ben mahallemde örnek birisiyim. Kesinlikle bu suçları işlemedim. Tüm suçlardan beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum” dedi.

CEZAYI İNDİRDİ

Savunmaların ardından İstinaf mahkemesi kararını açıkladı. Üst mahkeme H.E’ye, erkek çocuğuna yönelik eylemleri nedeniyle “çocuğun cinsel istismarı” suçundan verilen 12 yıllık hapis cezasını “eylemin teşebbüs aşamasında kalması gerekçesiyle, 7 yıl 6 aya indirdi. En küçük kız yönünde “Aile hukukundan kaynaklanan yükümlüğünün ihlali” suçundan 3 ay hapis cezasını da kaldırarak, beraat kararı verdi. İstinaf, yerel mahkemenin cinsel istismar mağduru diğer 3 kıza yönelik eylemlerinin zaman aşımı kapsamında olduğu gerekçesiyle ceza vermemesinin de doğru olduğuna hükmetti.

Ailenin avukatlarından Şahin Antakyalıoğlu, İstinaf mahkemesinin karanını Yargıtay’a götüreceklerini belirterek, “Gerek Yargıtay gerekse Anayasa Mahkemesi nezdinde başvurularımız olacaktır. Bu hukuka aykırı kararın bozulacağını düşünüyoruz” dedi.