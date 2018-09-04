Sapık öğretmenden şoke eden savunma !

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında görev yaptığı sırada iddiaya göre, 9 öğrencisine cinsel istismarda bulunan emekli öğretmen A.A.A. tutuklandı.



Olay 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Erbaa ilçesindeki Yunus Emre İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, o dönemde okulda öğretmen olarak görev yapan sınıf öğretmeni A.A.A., aynı yıl emekli oldu. Geçtiğimiz yıl emekli öğretmen A. hakkında, görev yaptığı yıl 9 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Yaklaşık 10 ay süren soruşturma sonrası emekli öğretmen A. Eskişehir'de gözaltına alınıp tutuklandı. A.A.A. ile ilgili davanın ilk duruşmasının 15 Eylül'de Tokat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüleceği öğrenildi.

'ŞEYTANA UYDUM BİR KERE'

Öte yandan Erbaa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren bir öğretmenin 2015 yılında okul müdürünün kendileri ile toplantı yaparak telkinde bulunduğunu kaydetti. Toplantı sonrasında Okul Müdürü S.Ç’nin bir öğretmene anlattığı olayda iddiaya göre A.A.A isimli öğretmenin "şeytana uydum bir kere” diye söylediği tutanaklarda yer aldı.