Sapkın ilişkiyi affetmişti! Türkiye'nin konuştuğu olayda şoke eden gelişme

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayımlanan "Esra Erol'da" programında tüm Türkiye'nin konuştuğu sapkın ilişki üçgeninde sona gelindi.

Esra Erol'da programına hem eşi Mevla Kaya hem de 19 yaşındaki sevgilisi Nilüfer Uysal ile birlikte yaşayan Salih Kaya damga vurmuştu. Mevla son kararını canlı yayında verdi.

Mevla, kocası Salih'e bir şans daha vereceğini duyurdu. Tüm Türkiye'de kadınların eleştirdiği Mevla, ailesi ve çocukları için kocasını affettiğini açıklayınca canlı yayında olanlar oldu. Türkiye bu sapkın ilişkinin karşısında adeta şoka girdi.

Mevla 3 gün sonra ağlayarak stüdyoya geldi

Esra Erol'un boşanması için yalvardığı Mevla Kaya, eşi Salih Kaya'yı kendisine yaptıklarına rağmen affetmişti. Mevla, 3 gün sonra ağlayarak stüdyoya geldi.

Türkiye'nin konuştuğu Mevla Kaya olayı izleyenlerin başını döndürdü. Esra Erol'un boşanması için yalvardığı Mevla Kaya, cuma günü Salih'in elini tutup onunla evliliğini devam ettireceğini söyleyerek yayını terketmişti. Tam Mevla olayı kapandı derken, salı günü yayında yeni bir bomba patladı. Canlı yayına gelen Mevla Kaya'nın şoke eden ifadelerine, Esra Erol 'Ben senin ipinle kuyuya inmem' diyerek tepki gösterdi. Mevla son kararı ve Nilüfer'in açıklamaları Esra Erol'u küplere bindirdi.

İşte Salih-Mevla-Nilüfer ilişkisinde yaşananlar:

Kocası Salih'in eve getirdiği sevgilisi Nilüfer ile birlikte yaşayan Mevla, Türkiye'nin gündemine oturdu. Esra Erol 3 çocuk annesi Mevla'nın tüm gücüyle yanında olurken, Türk halkı da ona yeni bir hayat kurmak için seferber oldu. Esra Erol'un boşanması ve kendi hayatını kurması için adeta yalvardığı Mevla, önce buna razı oldu. Ama Mevla'nın aldığı bu karar uzun vadeli olmadı.

'Salih'in sözüne inanıyorum ona güveniyorum"

Mevla geçen hafta cuma günü son kararım diyerek Salih'i affettiğini ve evliliğini devam edeceğini duyurdu. Salih ile Mevla, sapkın ilişkide başrolde yer alan Nilüfer'in eşyalarını da toplayıp stüdyoya getirmişlerdi. Salih, "Bir daha Mevla'ya göz yaşı döktürmeyeceğim' diye yemin ederken, Mevla da 'Salih'in sözüne inanıyorum ona güveniyorum" diyerek evliliğine dönmüştü.

Pazartesi günü canlı yayına olayın taraflarından sadece Nilüfer çıktı. Dilinin altında bir bakla olduğunu belli eden Nilüfer, hafta sonu Salih ile telefonda konuştuklarını açıkladı. Yüzünde mutlu bir ifade olan Nilüfer, 2 gün önce karısıyla birlikte çekip giden Salih'e yeşil ışık yakmış görünüyordu. Esra Erol 'ne konuştuklarını' ısrarla sorsa da Nilüfer dilinin altındaki baklayı çıkarmadı. Ama salı günü yayına Mevla sürpriz bir kararla gelince herşey ortaya döküldü.

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Ortaya çıktı ki karısı Mevla ile evine dönen Salih bir gün sonra hemen sapkın ilişkisine dönmüştü. Telefonla aradığı Nilüfer'den istediği yanıtı almış olacak ki pazar günü Mevla'nın karşısına geçip bombayı patlatmış. Salih, Mevla'ya 'Ben çocuklar için evliliği devam ettiririm sandım ama yapamayacağım. Ben boşanmak istiyorum" demiş.

Mevla boşanacaklarını açıkladı

Sapkın ilişkinin ortasında kalan Mevla, 'boşanma" lafını duyunca soluğu Esra Erol'un canlı yayınında aldı. "Çok yanıldım"' diyen Mevla, gözyaşlarıyla "Boşanmak istiyorum" dedi. Esra Erol, "Ben bir kaç ay vermiştim ama 3 gün sürdü' diyerek durumu özetledi. Mevla'ya doğru yolu göstermek için adeta yalvar yakar olduğunu hatırlatan Esra Erol, "Ben artık sizin ipinizle kuyuya inmem" diyerek Mevla'ya umduğu desteği sunmadı. Esra Erol, Mevla'ya boşanma konusunda yardımcı olmayacağını söyledi.

"Kadınlığını çiğnetme dedim mi? Bu da senin seçimindi"

Mevla ise "Ben kendimi o kadar değersiz görmüşüm ki anlamadım abla" derken Esra Erol, "Ben sana elimi uzattım. Tüm Türkiye sana yardım için seferber oldu. Kadınlığını çiğnetme dedim mi? Bu da senin seçimindi" karşılığını verdi.

Mevla ise çaresizlikle "Şimdi de ben sana elimi uzatıyorum abla tut elimi" diye yalvardı. Esra Erol "Ben sana boşanma konusunda yardım edeceğim' dedi.